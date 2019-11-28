Суд почти вдвое уменьшил залог генералу в деле о закупке некачественных бронежилетов для ВСУ

Киевский апелляционный суд уменьшил до 20 млн гривен сумму залога начальнику Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрию Марченко. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Таким образом суд одобрил апелляцию защиты Марченко.



В ходе судебного заседания ряд действующих и бывших народных депутатов, а также военнослужащих (Евгений Жуков, Мария Ионова, Семён Колейник, Алексей Мочанов, Борислав Берёза) высказали готовность взять Марченко на поруки.



Вместе с тем суд своим решением лишь уменьшил сумму залога как альтернативу содержания под стражей с 76 млн грн до 20 млн грн.



Марченко принимал участие в судебном заседании в режиме видеоконференции, так как содержится под стражей.



Марченко является фигурантом уголовного производства о закупке некачественных бронежилетов для нужд ВСУ по завышенным ценам. Речь идёт о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам.



По данным следствия, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн.



«Три из пяти бронежилетов простреливаются», — заявлял глава ГБР Роман Труба.



Подозрения вручены пятерым должностным лицам Минобороны.