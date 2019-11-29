Госкомтелерадио нашло российскую пропаганду в детской книге

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз на территорию страны детской книги из России.



«Госкомтелерадио отказал ООО "Якабу трейд" в выдаче разрешения на ввоз некоторой издательской продукции, которая изготовлена в России и содержит признаки пропаганды государства-агрессора», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.



В частности, запрещен ввоз детской книги Татьяны Зарубиной «От динозавра до компота. Ученые отвечают на 100 (и еще 8) вопросов обо всем» московского издательства «Розовый жираф».



«Эксперты отметили, что отдельные главы этой книги написаны в духе российской пропаганды, зомбируя детей, что Россия является сверхдержавой, формируя одновременно пренебрежение к другим суверенным государствам», — рассказали в Госкомтелерадио.



В настоящее время в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг находится 268 изданий.