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В ЕС сообщили, что переговоры по газу с Украиной и РФ запланированы на декабрь

29 ноября 2019, 18:15

В ЕС сообщили, что переговоры по газу с Украиной и РФ запланированы на декабрь

Трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, России и Еврокомиссии на политическом уровне по транзиту газа предусматриваются в декабре. Об этом в своем Twitter сообщил вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович.

«Я приветствую продолжающиеся контакты между Украиной и Россией в контексте трехсторонних газовых переговоров. Мы намерены закрепить достигнутый прогресс во время следующего раунда трехсторонних переговоров на политическом уровне, который организовывает Еврокомиссия, который предполагается в декабре», - написал он.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Зеленский могут обсудить газовую тематику во время встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря, если до этого не удастся решить все вопросы на рабочем уровне. 

28 ноября Украина и Россия впервые с 2014 года провели двустороннюю встречу по вопросу транзита российского газа в Европу.

Соглашение о транзите газа между Россией и Украиной закончится в конце этого года.

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