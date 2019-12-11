Трамп призвал Россию урегулировать конфликт с Украиной

Президент США Дональд Трамп призвал российскую сторону урегулировать конфликт с Украиной. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на заявление Белого дома по итогом встречи американского лидера с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.



Трамп также предостерег главу МИД России от попыток Москвы вмешаться в американские выборы.



Сам Лавров на пресс-конференции заявил, что тема о возможном вмешательстве в выборы на встрече с Трампом не обсуждались.



Также с главой МИД РФ встретился Государственный секретарь США Майк Помпео. По словам последнего, тема Украины стала главной во время встречи.