Депутат «Слуги народа» сообщил о нападении неизвестных

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Михаил Ананченко сообщил, что в воскресенье вечером двое неизвестных совершили разбойное нападение на него.



«Сегодня, возвращаясь домой, в родном городе Сумы, меня возле подъезда напали двое мужчин в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе», — написал Ананченко у себя в Facebook.



Он добавил, что «любые хулиганские и другие противоправные действия в отношении нашей команды не изменят политического курса партии».



При этом Ананченко подчеркнул, что политсила «Слуга народа» всегда будет придерживаться конструктива и готова слушать мнение каждого гражданина исключительно в правовом поле. Депутат выразил надежду на быструю и непредвзятую реакцию правоохранительных органов.



Также Ананченко опубликовал свою фотографии, сделанную в машине скорой помощи.

Пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко сообщила, что из-за нападения на Ананченко открыто уголовное производство по части 2 статьи 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса.