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В СБУ заявили, что «нападение» на депутата Ананченко было инсценировано

16 декабря 2019, 23:18

В СБУ заявили, что «нападение» на депутата Ананченко было инсценировано

«Нападение» на народного депутата от «Слуги народа» Михаила Ананченко было инсценировано. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

«Сотрудники СБУ предварительно получили информацию о подготовке к совершению действий насильственного характера в отношении народного избранника, связанные с его государственной и общественной деятельностью. Установлено, что исполнители преступного "заказ“ получили от организатора обусловленную денежное вознаграждение», — говорится в сообщении.

В СБУ пояснили, что с целью получения доказательной базы в ведомстве решили разместить в социальных сетях сообщение о «заказе» народного депутата и о нападении на него двух молодых людей в балаклавах.

«Обнародование этой информации позволило сотрудникам СБУ в полной мере задокументировать действия организатора и исполнителей», — заявили в пресс-центре.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 3 ст. 27 (организация совершения преступления), ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 346 (законченное покушение на насилие в отношении народного депутата Украины) Уголовного кодекса Украины.

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