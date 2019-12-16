Пристайко спрогнозировал, когда начнется перемирие на Донбассе

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что новое перемирие на Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря. Об этом он заявил в интервью УНИАН.



Глава МИД напомнил, что на «нормандской встрече» стороны договорились о ряде решений. Во-первых, освобождение «всех согласованных на всех согласованных» людей



«Во-вторых, устойчивое, постоянное и всеобъемлющее прекращение огня. Объявление [о прекращении огня] будет 20 или 21 декабря. И мы увидим, возможен дальнейший прогресс», — добавил Пристайко.



Он отметил, что Трехстороння контактная группа уполномочена лидерами «нормандской четверки» обеспечить это решение: «Сколько, когда, в какое время и с какого момента объявляется перемирие, когда осуществляется верификация Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ». Глава МИД также сказал, что ОБСЕ дается время, «хотя бы сутки», на подготовку к верификации режима прекращения огня.



«Мы планировали где-то ближе к 24-го числа. Лидеры были более осторожны и попросили до конца декабря, до 31. В любом случае, есть достаточно времени для того, чтобы это сделать», — резюмировал Пристайко.

В среду, 18 декабря, на заседании Трехсторонней контактной группы должны быть уточнены списки для обмена удерживаемых лиц и дата прекращения огня на Донбассе.