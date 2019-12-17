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В ЕС признали выполнение Украиной условия для транспортировки газа

17 декабря 2019, 22:12

В ЕС признали выполнение Украиной условия для транспортировки газа

Секретариат Энергетического сообщества Евросоюза и стран-соседей (Energy Community) одобрил сертификацию нового оператора газотранспортной системы Украины.Об этом говорится в сообщении секретариата.

Подразумевается, что вновь созданный оператор газотранспортной системы Украины, ГТСУ, отделен от «Нафтогаза» в соответствии с требованиями европейского законодательства.
Отмечается, что такое решение стало следствием принятия Верховной радой закона об отделении газотранспортной системы от национальной «Нафтогаза Украины» (анбандлинг).

Кабинет министров Украины 18 сентября 2019 года обновил план анбандлинга «Нафтогаза». Новым оператором газотранспортной системы будет ОГТСУ, которое является 100% «дочкой» «Укртрансгаза». Правительство определило, что ОГТСУ будет передано в собственность АО «Магистральные газопроводы Украины», 100% акций которого Кабмин уже передал в управление Министерству финансов.

Новый оператор, которому государство передаст в управление газотранспортную систему сроком на 15 лет, сможет полноценно заработать с 1 января 2020 года.

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