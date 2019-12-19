Во время заседания аграрного комитета депутаты толкались, а Тимошенко разбрасывала документы

Во время заседания аграрного комитета Верховной Рады возникла потасовка между нардепом от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильей Кивой и депутатом от партии «Слуга народа» Андреем Мотовиловцем, из-за чего пришлось объявить перерыв. Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в этот момент разбрасывала документы, лежавшие на столе председателя комитета. Об этом пишет «Украинская правда».



Успокоить депутатов взялись коллеги, в частности Нестор Шуфрич. После этого председатель комитета объявил перерыв.



Нардепы согласовали решение завершить заседание в 00:30. Из более 4600 поправок удалось рассмотреть около 192.



Комитет выделил 30 секунд на доклад автора поправки и не предусмотрел вопросов к докладчикам. Оппозиционные депутаты заявили, что такое рассмотрение недопустимо и добавили, что только перед заседанием получили сравнительную таблицу к Закону. По регламенту это должно происходить за день до внеочередного и за три до очередного заседания.



Лидер «Батькивщины» после завершения заседания заявила о подготовке представления в местный суд о нарушении регламента.



Кроме этого, Тимошенко объявила о намерении обратиться в НАБУ относительно действий председателя комитета Николая Сольского и других членов комитета. Также «Батькивщина» готовит конституционное представление о неконституционности закона о продаже земли.



Тимошенко пообещала «включить все законные элементы борьбы» чтобы предотвратить продажу земли.