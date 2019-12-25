Горевший интернат на Луганщине два года назад оштрафовали на 34 гривны

Два года назад за нарушения техники безопасности Старобельский психоневрологический интернат оштрафовали на 34 гривны. Об этом говорится в сюжете ОТВД.



«Это было нарушение связанное с путями эвакуации, нарушения системы противопожарной защиты. Мы проинформировали департамент социальной защиты об этих нарушениях», — рассказал заместитель начальника ГУ ГСЧС Украины в Луганской области Сергей Журба.



В сентябре этого года там сгорело складское помещение.



«34 гривны выписали инженеру по ТВ. Там с сараем были проблемы. Там же стены из "жужжалки". Замыкание произошедшего на столбе, а внутри у нас там ничего не было, всего одна лампочка», — рассказала директор психоневрологического интерната Надежда Колесникова.



Подробнее — в сюжете ОТВД:





Подписывайтесь на наш канал:

В Луганской области 22 декабря в Старобельском областном психоневрологическом интернате произошел пожар. Погибли четыре человека, еще трое получили телесные повреждения и были госпитализированы. По предварительной версии следствия, причиной пожара стала неисправность электросети.



После пожара ГБР начала расследование возможную халатность чиновников Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.