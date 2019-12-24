Пожар в психоневрологическом интернате: ГБР расследует возможную халатность чиновников ГСЧС

После пожара в Старобельском областном психоневрологическом интернате следственное управление Государственного бюро расследований расследуют возможное ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностными лицами Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.



Как сообщили в пресс-службе ГБР, следствие даст оценку действиям должностных лиц ГУ ГСЧС в Луганской области, которые предварительно осуществляли надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем лечебного учреждения.



Досудебное расследование ведется по квалификации «служебная халатность» (2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины). Если следствие установит вину должностных лиц, то им грозит до 5 лет лишения свободы.

Вечером 22 декабря в корпусе Старобельского областного психоневрологического интерната произошел пожар, в результате которого погибли четыре пациента, еще трое пострадали и были госпитализированы.