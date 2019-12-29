Сегодня состоится обмен пленными между Украиной и «Л-ДНР». Следим онлайн

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Сегодня, 29 октября, на Донбассе состоится обмен пленными между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Обмен стад возможным после встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) 9 декабря в Париже, детали были проработаны 23 декабря в рамках Трехсторонней контактной группы. Стороны пока не разглашают точное количество участников обмена.



Передача удерживаемых лиц состоится на пункте пропуска «Майорское» на линии соприкосновения в Донецкой области, поэтому сегодня этот КПВВ не работает. По данным «Новостей Донбасса», ориентировочное время начала — 11:00.



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9:36 Активисты с ночи продолжают блокировать выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, передает телеканал «НАШ». Так они хотят не выпустить на обмен трех-экс беркутовцев, которые должны участвовать в обмене. К протестующим присоединились депутаты «Евросолидарности» Артур Герасимов и Ахтем Чийгоз. Однако находятся ли бывшие беркутовцы до сих пор в СИЗО, не известно.



9:27 «ДНР» доставила украинских пленных к месту обмена на пункт пропуска в Майорске.



Фото: Inside Donetsk / Telegram

9:20 Наблюдатели ОБСЕ выдвинулись к месту обмена. Также у КПВВ «Майорское» уже много журналистов, но аккредитации для освещения обмена не дают, все может ограничится фотографиями и видео Офиса президента.



8:46 «ЛНР» отправила пленных к месту обмена из Луганска, однако точная формула будет известна уже на месте, так как часть удерживаемых могут отказаться пересекать линию соприкосновения. «ДНР» же уже назвала окончательную формулу: готова передать 55 человек Украине и забрать 87.