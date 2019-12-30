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Освобожденные из плена военнослужащие пройдут медицинское обследование

30 декабря 2019, 10:25

Освобожденные из плена военнослужащие пройдут медицинское обследование

Освобожденные из плена двенадцать украинских военнослужащих пройдут полный медицинский осмотр в Главном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный госпиталь» в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По словам начальника госпиталя генерал-майора медицинской службы Анатолия Казьмирчука, предварительно все военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии.

«Специалистами нашего центра будут проведены предварительные обследования. Но прежде всего мы предоставим возможность нашим пациентам отдохнуть, чтобы завтра утром уже более подробно изучить особенности течения тех или иных заболеваний», — отметил Казьмирчук.

Он добавил, что сейчас военнослужащие обеспечены всем необходимым. В дальнейшем кроме физического лечения, если в этом будет необходимость, каждому должны будут предоставить возможность пройти психологическую реабилитацию.

29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек — 64 гражданских и 12 военных. По предварительной информации, группировки «Л-ДНР» получили 124 человека.

По данным украинской стороны, в плену боевиков остаются около 300 украинцев.

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