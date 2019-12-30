Тендер на выполнение ремонта дороги Станица Луганская — Северодонецк уже объявлен. Работы должны быть начаты и закончены в следующем году. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик.



Данная дорога, по мнению советника премьера, не просто улучшит качество сообщения между населенными пунктами Донбасса, она также положительно скажется на имидже Украины в целом.



«Это важная дорога. Выезжая с временно оккупированной территории, люди видят разбитую инфраструктуру и дороги в ямах. А должны видеть идеальные дороги и развитие. Задача сделать эту дорогу всю в следующем году. Быстро», — заявил Голик.



По его словам, все необходимые документы уже собраны, экспертиза пройдена, документация составлена.



Ранее глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что в 2020 на ремонт дорог государственного значения будет потрачено 2,5 миллиарда гривен, еще 500 миллионов будет предусмотрено на восстановление дорог местного значения.