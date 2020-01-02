На Донбассе сообщили о гибели украинского военного

Украинские военные и волонтеры сообщают в соцсетях о смерти военнослужащего Юрия Сергеева (позывной «Гудвин») на Донбассе. Информацию подтвердила жена погибшего Лилия Сергеева-Старостина.



«Уважаемые друзья мой муж Юрий Сергеев сегодня в 14:00 умер», - написала супруга 1 января на странице в Facebook.



По неофициальным данным, военный погиб в районе Золотого (Луганская область), однако это была небоевая потеря. По данным штаба ООС, Сергеев совершил самоубийство.



Ранее в штабе Объединенных сил на Донбассе сообщили, что 1 января в результате обстрела был ранен один украинский военнослужащий.



В утренней сводке штаба ООС говорится о трех обстрелах за прошедшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований. Обстрелы были вблизи Орехово и Новолуганское.