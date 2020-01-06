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В Минветеранов расказали, в чем нуждаются освобожденные из плена

06 января 2020, 16:48

В Минветеранов расказали, в чем нуждаются освобожденные из плена

Первоочередные потребности освобожденных из плена украинцев — восстановление здоровья и документов. Об этом сообщает пресс-служба Минветеранов.

«Люди нуждаются в юридических консультациях и помощи, в первую очередь им всем необходимо восстановление их документов: паспорт, водительское удостоверение и остальное. Это нужно, в том числе, и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по выплате им сто тысяч гривен материальной помощи», - отметил начальник управления Минветеранов Сергей Мокренюк.

Кроме юридической, освобожденные нуждаются в медицинской помощи. Сообщается, что это стоматологическое вмешательство, в частности со сложными манипуляциями, имплантацией.

«Минветеранов удалось договориться с ассоциацией стоматологов относительно их содействия. Также у тех, кто был лишен личной свободы, наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за перенесенных в плену пыток и издевательств», — рассказала советник министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц по медицинским вопросам Татьяна Тимошенко.

29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. В свою очередь «Л-ДНР» получили 124 человека. 

Клиническая больница «Феофания» приняла 64 освобожденных украинца.

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