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Сегодня состоится первое в новом году заседание ТКГ по Донбассу

16 января 2020, 10:55

Сегодня состоится первое в новом году заседание ТКГ по Донбассу

Сегодня, 16 января, в Минске состоится первое в 2020 году заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Главной темой встречи станет полное прекращение огня на Донбассе. Украинская сторона будет настаивать на введении дополнительных мер по установлению «режима тишины». В свою очередь, в группировке «ДНР» заявили, что выступят за подписание отдельного документа по таким допмерам.

Также украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе. Теперь их должны согласовать на переговорах в ТКГ. Само разведение, согласно договоренностям лидеров «нормандской четверки», должно состояться до конца года.

Также участники встречи обсудят проведение нового обмена удерживаемыми лицами.

Сегодняшнее заседание впервые проведет новый спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау, которая заменила на этом посту Мартина Сайдика.

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Трехсторонняя контактная группа

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