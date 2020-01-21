На Донбассе украинский военный погиб, еще один ранен в результате обстрелов

За минувшие сутки боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.



Уточняется, что огонь велся вблизи Павлополя, Марьинки, Опытного, Водяного, Травневого, Луганского, Орехово.



С начала текущих суток боевики огонь не открывали, потерь нет, добавили в штабе.