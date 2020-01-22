Зеленский: Ощущение единства нации возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский, поздравляя с 101-й годовщиной Дня Соборности Украины, снова призвал украинцев к единению.



«Как показывает новогоднее поздравление, тема единства беспокоит каждого украинца. И в поисках этого единства мы снова ссоримся: "А вокруг чего мы, такие разные и непохожие, можем сплотиться?" Сможем ли мы, не споря о прошлом, двигаться в будущее?» — сказал он во время видеообращения.



Украинский лидер подчеркнул: «В современном мире ощущение нации единым целым возникает не только благодаря совместным традициям, культуре и религии. Есть еще ценности. Которые приемлемы для каждого уголка Украины. И по которым в будущем украинцев могли бы идентифицировать в каждом уголке планеты».



Такими Зеленский назвал ценности добродетели и порядочности, воспитанности и толерантности, ценности свободы и демократии. «Желание экономического благополучия и процветания. Желание быть богатым. Ценности уважения к закону, частной собственности и уважения друг к другу», — продолжил он.



«Я — украинец. Потому что живу по закону. Всегда готов в случае необходимости защитить свою родную землю. Я образец для постсоветского пространства: в защите своих прав, защите свободы слова, правового государства, гражданского общества, нулевой толерантности к коррупции. Я — украинец. Я ответственный гражданин. Я плачу налоги. Не еду на красный, правильно паркуюсь, никогда не сажусь за руль навеселе. Забочусь об окружающей среде. Учусь критически мыслить. Я украинец — потому что мы лучшие в спорте, науке, в IT. Я веду здоровый образ жизни. Учу иностранные языки. Поддерживаю равные возможности для реализации мужчин и женщин. Уважаю права представителей всех меньшинств и всех религий», — озвучил свое видение совместных ценностей Зеленский.



По его словам, этот список можно дополнять долго. «И это нужно делать каждому украинцу, чтобы в современном мире быть конкурентоспособным. И чтобы впоследствии украинцам стать первыми», — подчеркнул Зеленский.