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Экс-главе «Укрзализныци» выплатят «не маленькую» компенсацию за увольнение

29 января 2020, 20:26

Экс-главе «Укрзализныци» выплатят «не маленькую» компенсацию за увольнение

«Укрзализныця» выплатит компенсацию уволенному с должности главы правления Евгению Кравцову. Об этом он сам сообщил в Facebook. Размер компенсации экс-глава «Укрзализныци» не уточняет.

«Если говорить моим любимым юридическим языком: вчера было принято решение досрочного расторжения контракта со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не маленькая, скажу сразу. Но это — решение акционера. Со своей стороны, я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту», — написал он.

Кравцов также отметил, что не видит причин для своего увольнения, а «Укрзализныця» переживает один из своих лучших периодов. По его словам, отчет о его работе устроил все стороны.

«Почти все KPI выполнены (досрочно и прогнозируемо), в 2019-м было несколько исторических рекордов: финансовых и в перевозках, реализованы масштабные инфраструктурные проекты, ну и будущее IPO как лакмусовая бумага успешных реформ. Таким образом, формальных оснований для увольнения у членов наблюдательного совета не нашлось», — подчеркнул Кравцов.

Кравцову должна быть выплачена компенсация в размере годового оклада от его зарплаты. В 2018 году у бывшего главы «Укрзализныци» была зарплата более 570 тысяч гривен в месяц. Если его зарплата не менялась и в 2019 году, то Кравцов получит около 7 миллионов гривен компенсации.

29 января Кабинет министров согласовал увольнение с должности руководителя «Укрзализныци» Евгения Кравцова.

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