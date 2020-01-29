СБУ «вывела» из оккупации «министра ДНР», который давно покинул Донецк

Бывший «министр угольной промышленности ДНР» Игорь Ивакин уже несколько лет проживает на подконтрольной властям территории, пишет «Украинская правда» со ссылкой на информацию с Facebook-страницы Ивакина и публикации в местных СМИ. 29 января СБУ заявила, что в ходе спецоперации вывела Ивакина с неподконтрольной территории и получила от него «полезную информацию» о влиянии России на боевиков.





На странице Ивакина указано, что мужчина живет в Мариуполе, освобожденном от боевиков еще летом 2014 года. С этой же страницы следует, что в июне 2014-го, когда Ивакин должен был занимать должность в ОРДЛО, он находился в Киеве. Уже в декабре — публиковал фото из Мариуполя и писал, что в Донецке не был с сентября.



Ивакин сам утверждал, что непричастен к боевикам. 21 мая 2014 года, через 5 дней после назначения так называемым «министром ДНР», мужчина заявил, что не подавался на должность, а о назначении узнал уже в здании Донецкой ОГА, «какую-либо деятельность в рамках ДНР не вел».

В то же время, в фотобанке российского информагентства «Россия сегодня» содержится фото Ивакина, которое указывает на его присутствие при назначении на должность оккупационных «министров».

Профиль мужчины активный и сейчас, он периодически выставляет фото и видео, сделанные на свободных территориях Украины.