Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СБУ «вывела» из оккупации «министра ДНР», который давно покинул Донецк

29 января 2020, 20:48

СБУ «вывела» из оккупации «министра ДНР», который давно покинул Донецк

Бывший «министр угольной промышленности ДНР» Игорь Ивакин уже несколько лет проживает на подконтрольной властям территории, пишет «Украинская правда» со ссылкой на информацию с Facebook-страницы Ивакина и публикации в местных СМИ. 29 января СБУ заявила, что в ходе спецоперации вывела Ивакина с неподконтрольной территории и получила от него «полезную информацию» о влиянии России на боевиков.


На странице Ивакина указано, что мужчина живет в Мариуполе, освобожденном от боевиков еще летом 2014 года. С этой же страницы следует, что в июне 2014-го, когда Ивакин должен был занимать должность в ОРДЛО, он находился в Киеве. Уже в декабре — публиковал фото из Мариуполя и писал, что в Донецке не был с сентября.

Ивакин сам утверждал, что непричастен к боевикам. 21 мая 2014 года, через 5 дней после назначения так называемым «министром ДНР», мужчина заявил, что не подавался на должность, а о назначении узнал уже в здании Донецкой ОГА, «какую-либо деятельность в рамках ДНР не вел».

В то же время, в фотобанке российского информагентства «Россия сегодня» содержится фото Ивакина, которое указывает на его присутствие при назначении на должность оккупационных «министров».

Профиль мужчины активный и сейчас, он периодически выставляет фото и видео, сделанные на свободных территориях Украины.

 

 

ТЕГИ

Люди
Игорь Ивакин
Прочее
СБУ ДНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:27
Стороны в ТКГ пока не договорились о новых участках разведения на Донбассе
17:03
«ЛНР»: Участники ТКГ договорились обменяться списками пленных
15:58
В Донецке «ДНР» задержала двух подростков. Их подозревают в убийстве из-за куртки
15:55
В 2019 году на шахтах «Л-ДНР» погибли 53 человека, узнали правозащитники
11:46
СБУ вывела на подконтрольную территорию бывшего «министра ДНР»
09:11
ОБСЕ зафиксировала повреждения жилого дома в Донецке
23:00
Главные события 28 января в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
10:24
На участке разведения у Петровского нарушили режим прекращения огня
22:29
На Луганщине обстреляли беспилотник ОБСЕ
21:56
Аресты в Донецке, пересмотр «Минска» и новые жертвы обстрелов. Главное за неделю
11:45
«ДНР» заставит предприятия оплачивать убытки от электроснабжения населению
11:06
В Донецке повысят стоимость проезда в общественном транспорте
21:40
Новый план Киева для Донбасса ►
23:03
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:57
В Донецке слышны звуки боя
все новости
21:51
Киев случайно освободил из плена гражданина РФ, который хочется вернуться домой
20:48
СБУ «вывела» из оккупации «министра ДНР», который давно покинул Донецк
20:26
Экс-главе «Укрзализныци» выплатят «не маленькую» компенсацию за увольнение
19:10
В суд передано дело о схеме поставок взрывчатки из зоны боев на Донбассе
18:28
В ОБСЕ призвали к «тишине» и разминированию на Донбассе
18:00
СБУ задержала предполагаемого информатора «ЛНР», который скрывался пять лет
17:27
Стороны в ТКГ пока не договорились о новых участках разведения на Донбассе
17:03
«ЛНР»: Участники ТКГ договорились обменяться списками пленных
16:42
USAID продлит программу помощи пострадавшим в результате конфликта на Донбассе
15:58
В Донецке «ДНР» задержала двух подростков. Их подозревают в убийстве из-за куртки
15:55
В 2019 году на шахтах «Л-ДНР» погибли 53 человека, узнали правозащитники
15:07
Правительство упростило подросткам от 14 до 16 лет пересечение линии соприкосновения
14:44
Кабмин уволил главу «Укрзализныци»
14:24
В Мариуполе сына депутата горсовета подозревают в избиении полицейского
13:42
Кабмин решил ликвидировать Крымско-Черноморскую и Азовскую инспекции
все новости
ВИДЕО
Как не провалить судебную реформу: опыт Чехии ►
28 января, 17:08
Как жители Донбасса распоряжаются общественным бюджетом ►
27 января, 23:00
Как получить жилье переселенцу? ►
27 января, 16:45

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция