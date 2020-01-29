СБУ вывела на подконтрольную территорию бывшего «министра ДНР»

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывели на подконтрольную украинской власти территорию одного из бывших «министров угольной промышленности» при группировке «ДНР», сообщает пресс-центр СБУ.



Как сообщается, после отстранения от должности «министра» он начал свой бизнес и размышлял о возвращении на подконтрольную украинской власти территорию.



После вывода из оккупации мужчина официально оформил соответствующее заявление в СБУ, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконных «органов власти».



«Мужчина предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донецкой области. "Экс-министр" также показал причастность госслужащих РФ, которые находятся на оккупированных территориях Донецкой области как "советники", в организации преступных схем по хищению бюджетных средств РФ выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса псевдореспублики», — рассказали в СБУ.



Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической организации или участие в ней), проводятся следственные действия.