Штаб ООС: Из-за боевиков без света осталось село Хорошее

Село Хорошее на неподконтрольной территории Луганской области осталось без электроснабжения. В пресс-центре штаба операции Объединенных сил сообщают, что причиной стало ДТП при участии незаконных вооруженных формирований.

«31 января в результате наезда БМП из состава 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса оккупационных войск РФ в Луганской области на опору электропередач по улице Школьная во временно оккупированном населенном пункте Хорошее (Луганская обл.) были повреждены линии электропитания и полностью обесточены населенный пункт», – сказано в сообщении на странице штаба в Facebook.

В штабе не исключают, что группировка «ЛНР» обвинит в происшествии украинских военных, которые в свою очередь заявляют, что «никогда не вели и не будут вести огонь по жилищному сектору, подвергая опасности мирное население, которое там проживает».