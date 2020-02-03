Суд оставил под арестом подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко

Печерский суд Киева оставил под арестом подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко. Таким образом судьи не удовлетворили ходатайство защиты , передает «Интерфакс-Украина».



Защита просила отпустить Кузьменко под ночной домашний арест.



Адвокат Тарас Беспалый заявил, что доказательств ее вины недостаточно, и для того, чтобы продолжать следствие на сегодня будет достаточно домашнего ареста, поскольку так Кузьменко смогла бы продолжать свою врачебную практику.



В ходе судебного заседания были допрошены три свидетеля: Ирина Каминская (мать подозреваемой), Дмитрий Кузьменко (бывший муж подозреваемой), Владимир Ульянов (ветеран АТО, свидетель).

По данным следствия кардиохирург Юлия Кузьменко в ночь с 19 на 20 июля 2016 закладывала взрывчатку под автомобиль Subaru, в котором погиб журналист Павла Шеремет, и приводила ее в действие.



Печерский районный суд Киева арестовал Кузьменко до 08 февраля 2020 года.