Бородянский: Закон о дезинформации будут дорабатывать минимум два месяца

Окончательный проект закона о дезинформации будет нарабатываться по меньшей мере еще 2 месяца. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.



«Мы сейчас пройдем всю критику. Думаю, нам потребуется месяца два, чтобы пройти наработки. Потом посмотрим. Я бы хотел, чтобы за два месяца мы наработали тот проект, который: а) будет защищать; б) не будет возможности его использования иным способом, чем он запроектирован», — сказал он в интервью «РБК-Украина».

В ноябре президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 31 декабря разработать законопроект «по урегулированию деятельности медиа в Украине, предусмотрев, в частности, положения о требованиях и стандартах новостей, механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения».



23 января, спустя 3 дня после выставления законопроекта «о дезинформации» на всеобщее обсуждение, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Харлем Дезир выразил 23 января обеспокоенность тем, что законопроект Минкульта может существенно ограничить свободу слова в Украине.