«МГБ ЛНР» заявило о задержании «таможенников», получивших миллионные взятки

«МГБ» при группировке «ЛНР» заявило о задержании шести сотрудников «государственного таможенного комитета» (ГТК) за получение взяток в особо крупном размере.



Как сообщается, в ходе расследования «МГБ» установило, что лица, занимавшие мавщие в 2018 году руководящие посты в «ГТК ЛНР», организовали преступное сообщество с целью незаконного обогащения.



В «МГБ» рассказали, что «таможенники» в течение 10 месяцев на регулярной основе получали взятки в особо крупном размере за оформление таможенных грузов и транспортных средств. «Также ими были определены объекты для вымогательства денежных средств. Среди них физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность», — добавили там.



Уточняется, что общая сумма взятки составила 13 646 420 рублей (около 200 тысяч долларов).