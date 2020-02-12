Арахамия извинился за слова о воде Крыму в обмен на компромиссы по Донбассу

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия извинился за слова о готовности возобновить водоснабжение аннексированному Крыму в обмен на уступки РФ по Донбассу. Об этом он написал в Facebook.



В первую очередь, нардеп отметил, что в «Слуге народа» никогда не поднимался вопрос о восстановлении водоснабжения в Крым. Кроме того, продолжил нардеп, идея о возобновлении подачи воды в Крым принадлежит не ему — в такой форме поступил вопрос от ведущего.



«Вопрос был сформулирован так, что альтернативных вариантов не существует, и я ответил, что считаю это достаточным компромиссом», — заявил Арахамия.



«... за таким якобы простым вопросом как вода стоит серьезное юридическое и дипломатическое содержание. И на него нельзя ответить за 30 секунд на ток-шоу. И пусть это будет для меня наукой на будущее», — написал он.



Несмотря на это, Арахамия извинился перед переселенцами, которых могли оскорбить его слова.



«Отдельно хочу принести извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить мои слова, даже несмотря на то, что они были вырваны из общего контекста и на самом деле были трактовкой предположений, озвученных не мной», — заявил нардеп.



В эфире «Прямой» от 11 февраля Арахамию попросили выразить личную позицию относительно ситуации, в которой президент РФ Владимир Путин предложил бы пойти на уступки по Донбассу в обмен на поставки Украиной воды на аннексированный полуостров. В ответ нардеп заявил, что счел бы это достаточным копромиссом.

Ранее представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич отверг возможность подачи воды на полуостров до его деоккупации.



Осенью 2019 года глава бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от «Слуги народа» Юрий Аристов заявил в комментарии программе «Схемы», что идея продажи воды Крыму обсуждалась при формировании бюджета.



Украина прекратила подачу воды в Крым через Северо-Крымский канал в мае 2014 года, вскоре после аннексии.