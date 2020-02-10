Восемь граждан Украины погибли в ДТП под Псковом

Обновлено. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердили, что в аварии под Псковом погибли восемь украинцев и еще один пострадал.



Восемь человек погибли в результате столкновения микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo на трассе в Псковской области России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД РФ по региону.



Авария произошла на трассе Санкт-Петербург — Невель на территории Пустошкинского района, около деревни Руда. По информации МВД, этот микроавтобус частный, а не маршрутное такси. Там уточнили, что погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса, еще один пассажир и водитель большегруза пострадали.



Глава района Светлана Василькова сообщила, что все погибшие, предположительно, граждане Украины. Она добавила, что микроавтобус был с украинскими номерами, зарегистрирован в Укриане и двигался в сторону Киева. «Микроавтобус выехал на встречную полосу, врезался в большегрузную машину», — добавила чиновница.



В комитете по здравоохранению Псковской области сообщили о двух госпитализированных, они граждане Украины и Беларуси.



По словам председателя регионального комитета по здравоохранению Марины Гаращенко, угрозы жизни пострадавших нет. С закрытыми черепно-мозговыми травмы и травмы конечностей были госпитализированы.