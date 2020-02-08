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В России из-за ДТП погибли трое жителей Луганска, пятеро пострадали

08 февраля 2020, 13:35

В России из-за ДТП погибли трое жителей Луганска, пятеро пострадали

В России утром произошло ДТП, в котором погибли трое и пострадали пятеро. Большинство пассажиров микроавтобуса и водитель – жители Луганской области, которая частично находится под контролем группировки «ЛНР».

В Воронежской области на 694-м км автодороги М-4 «Дон» водитель микроавтобуса Mercedes Vito не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузным автомобилем MAN.

В результате аварии водитель и двое пассажиров микроавтобуса - 31-летний мужчина и 37-летняя женщина погибли, а пять пассажиров, мужчины в возрасте 33, 27, 39 и 34 лет, жители Луганска и 39-летний житель Калининграда, получили травмы.

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