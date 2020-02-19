Обновлено. Самолет приземлился в «Борисполе» около 9:40 на дозаправку, сообщает МВД. Далее он полетит в аэропорт Харькова. На борту авиалайнера находятся 45 граждан Украины и 27 иностранцев, а также экипаж и сопровождающие врачи, все здоровы. После посадки эвакуированных доставят в медицинский центра Нацгвардии «Новые Санжары» в Полтавской области.



Самолет авиакомпании SkyUp, который эвакуирует украинцев и иностранцев из китайского города Ухань, более часа не может преземлится в Украине. Также пока неизвестно точное место посадки.



Прибытие самолета ожиталось около 8:00 в аэропорту «Борисполь». Однако авиалайнер долдгое время кружил над Харьковской областью. По данным сервиса Flightradar, самолет должен приземлиться в «Борисполе».



Официальных сообщений властей о точном месте посадки нет.



Самолет были готовы встретить и в Харькове. В аэропорт города прибыло руководство региона, силовики и кареты скорой помощи. Харьковский губернатор Алексей Кучер на брифинге в аэропорту сказал, что Харьков в любом случае будет транзитным городом.



Также официально не сообщается, в каком санаторие разместят эфвакуированных.



Вчера вечером акция протеста началась под стенами медицинского центра Нацгвардии в поселке Новые Санжары на Полтавщине. Местные жители вышли на протест против размещения там эвакуированных из Китая, опасаясь коронавируса.



Сегодня акция протеста переросла в столкновения с полицией.