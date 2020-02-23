«ЛНР» пригрозила максимальной интеграцией с РФ из-за желания Украины изменить «Минск»

В группировке «ЛНР» критично восприняли заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Киев работает над новой редакцией Минских соглашений.



«Министр иностранных дел ЛНР» Владислав Дайнего интерпретировал слова Пристайко как отказ выполнять Минские соглашения.



«В сложившихся обстоятельствах европейские гаранты Минских соглашений должны обратить пристальное внимание на деструктивные тенденции в украинской власти и принять меры к отказу Украины от манипуляцийи возврату к добросовестному исполнению принятых на себя обязательств», — приводит слова Дайнего сепаратистский ресурс ЛИЦ.



По его словам, в противном случае у «Л-ДНР» останется только два варианта: «вынужденный возврат к отражению новой агрессии Киева или максимальная интеграция с Российской Федерацией».

На этой неделе Вадим Пристайко заявил, что Украина работает над новой редакцией Минских соглашений, хоть Россия публично выступает против этого. Он напомнил, что договоренности должны были быть выполнены еще в 2015 году. По словам Пристайко, некоторые пункты «Минска» реализовать невозможно.