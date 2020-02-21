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Украина продолжает работу над новой редакцией Минских соглашений

21 февраля 2020, 09:42

Украина продолжает работу над новой редакцией Минских соглашений

Украина работает над новой редакцией Минских соглашений, хоть Россия публично выступает против этого. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Голосу Америки».

Он напомнил, что договоренности должны были быть выполнены еще в 2015 году. «Сейчас 20-й — мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно», — сказал Пристайко.

Глава МИД добавил, что украинская сторона сейчас работает над тем, «чтобы заставить всех участников согласиться, что Минские договоренности исчерпали себя и требуют перемен».

Министр также указал, что некоторые изменения в Минские соглашения уже внесены, в частности «формула Штайнмайера и разведения сил» и подчеркнул, что «Россия против этих действий не возражала».

По словам Пристайко, «наверное, со временем будет сгенерирован новый документ, который будет проще выполнить и достичь результатов».

Единственным частичным достижением минского процесса министр назвал обмены пленными и заключенными между Украиной и Россией. Он отметил, что сейчас идут приготовления к новому обмена, в рамках которого Россия отпустит около 200 человек.

Это, по словам Пристайко, будет завершением процесса обмена по принципу «всех на всех».

Относительно ключевого положения Минских соглашений, предусматривающих проведение местных выборов на оккупированных территориях, министр подтвердил приготовления к возможной даты в октябре этого года.

При этом он напомнил, что Украина настаивает, что выборы нельзя будет проводить без украинского контроля над границей с Россией.

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