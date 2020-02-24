Штаб рассказал о 14 обстрелах на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Уточняется, что обстрелам подверглись Талаковка, Травневое, Крымское, Орехово, Новоолександровка, Хутор Вильный, Золотое-4, Попасная, Новозвановка, Луганское, Кондрашевская Новая.



С началом текущих суток боевики огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет, добавили в штабе.