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Украинцы с Diamond Princess отказались от эвакуации

25 февраля 2020, 08:44

Украинцы с Diamond Princess отказались от эвакуации

Почти все граждане Украины, которые находятся на лайнере Diamond Princess, где была зафиксирована вспышка коронавируса, не собираются эвакуироваться на родину. Об этом «Громадському радіо» сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

Он отметил, что на судне оставались 25 украинцев, двое из них сейчас в больнице, все они члены экипажа. «Их обязательства определяются контрактом, также учитываются их желания. Пока 24 из них сообщили, что не намерены сейчас возвращаться в Украину. Еще с одним украинцем устанавливается контакт», — добавил дипломат.

По его словам, посольство, МИД и Минздрав готовы к тому, что мнение украинцев может измениться. В этом случае планируется принимать соответствующие меры.

Вопрос о том, возвращаться ли в Украину, будет решаться прежде всего самими гражданами и владельцем судна, заключил Коваленко.

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Судно Diamond Princess вышло из японского города Йокогама 20 января и вернулось в порт 3 февраля. Японские власти поместили лайнер на двухнедельный карантин в связи с тем, что на его борту был гражданин Китае, который сошел в Гонконге и заболел коронавирусом. На борту судна находились 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. В четверг стало известно о первых двух погибших, заразившихся вирусом на лайнере. Двое украинцев, которые заболели новым типом коронавируса на судне, уже выздоровели.

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