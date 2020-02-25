Компания Ахметова заработала более 200 миллионов на торговле электроэнергией

Чистая прибыль компании «Д.Трейдинг», которая занимается торговлей электроэнергией, газом, газовым конденсатом и углем, за 9 месяцев 2019 года составила 236,9 миллиона гривен. Об этом говорится в отчете о финансовых результатах компании, передает «Экономическая правда».



Валовая прибыль трейдера составила 1,735 миллиарда гривен. Чистый доход от реализации продукции — 24,09 миллиарда гривен.



Чистая прибыль другой структуры ДТЭК — угледобывающего предприятия «Павлоградуголь» — за 9 месяцев 2019 года составила 5,744 миллиарда гривен после налогообложения. Валовая прибыль «Павлоградугля» составила 10,27 млрд грн, чистый доход от реализации продукции — почти 25 млрд гривен.



ООО «Д.Трейдинг» из структуры ДТЭК осуществляет оптовую торговлю электроэнергией, природным газом и углем на внутреннем и внешних рынках энергоресурсов.



ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» Рината Ахметова.