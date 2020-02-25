«ДНР» отказалась от бумажной версии газеты

Группировка «ДНР» отказалась от печати бумажной версии газеты «Донецкое время» с января 2020 года. Об этом сообщил «министр информации ДНР» Игорь Антипов в интервью сепаратистскому ресурсу «Аналитическая служба Донбасс».



Отказ от печатной версии Антипов объяснил ее высокой стоимостью. Теперь «Донецкое время» выходит только в интернете.



По его словам, целевая аудитория газеты — это люди старше 45 лет. Антипов подчеркнул, что 60% этих людей уже пользуются интернетом.

В Донецке группировка «ДНР» выпускает газеты «Голос республики» и «Донецк вечерний». Также местные газеты издаются в других городах под контролем боевиков, всего их около 20.