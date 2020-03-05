ГАСИ хотят ликвидировать уже через две недели

Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) в нынешнем виде будет ликвидирована через две недели. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями малого и среднего бизнеса Полтавской области.



«Думаю, в течение максимум двух недель произойдет ликвидация ГАСИ... Вы знаете, ГАСИ — это один из самых коррупционных [органов], который есть в стране», — сказал он. Вместо нее будет создан новый орган, добавил глава государства.



Зеленский отметил, что над вопросом ликвидации ГАСИ работали тогда еще вице-премьер и глава Минрегиона Денис Шмыгаль, который вчера возглавил правительство, и замглавы Офиса президента Сергей Трофимов. «Они презентуют эту концепцию — две недели максимум», — резюмировал президент.