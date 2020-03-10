Правительство назначило врио министра образования и науки

Временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины возложено на Юрия Полюховича, первого заместителя главы Миноборазования.



Такое решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, сообщается на сайте Министерства образования и науки.





Юрий Полюхович — кандидат исторических наук, автор более 40 научных публикаций. С 2014 по 2016 год занимал должность министра образования и науки Украины на общественных началах. С 2017 года возглавил общественную организацию «Украинский научно-исследовательский фонд».



11 сентября 2019 года был назначен первым заместителем министра образования Анны Новосад. Также продолжает преподавать в Национальном университете имени Тараса Шевченко.



Новосад отказалась продолжить работу в новом составе правительства, которое было сформировано 4 марта.