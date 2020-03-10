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Правительство назначило врио министра образования и науки

10 марта 2020, 11:58

Правительство назначило врио министра образования и науки

Временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины возложено на Юрия Полюховича, первого заместителя главы Миноборазования.

Такое решение было принято на сегодняшнем  заседании правительства, сообщается на сайте Министерства образования и науки.

Юрий Полюхович — кандидат исторических наук, автор более 40 научных публикаций. С 2014 по 2016 год занимал должность министра образования и науки Украины на общественных началах. С 2017 года возглавил общественную организацию «Украинский научно-исследовательский фонд».

11 сентября 2019 года был назначен первым заместителем министра образования Анны Новосад. Также продолжает преподавать в Национальном университете имени Тараса Шевченко.

Новосад отказалась продолжить работу в новом составе правительства, которое было сформировано 4 марта.

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