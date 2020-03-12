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Сивохо о срыве своей презентации: Некоторым мир не нужен. Они хотят войны

12 марта 2020, 13:27

Сивохо о срыве своей презентации: Некоторым мир не нужен. Они хотят войны

Советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Сивохо прокомментировал срыв презентаци своей Национальной платформы примирения и единства радикалами из «Национального корпуса».

«Некоторым мир не нужен. Они хотят войны. Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог», — написал он в Facebook.

Сегодня в Киеве проходила презентация Национальной платформы примирения и единства, которую запускает команда Сивохо. Мероприятие сорвали представители «Нацкорпуса», которые ворвались  и устроили словесную перепалку, а также толкали Сивохо и членов его команды. После одного из таких толчков советник секретаря СНБО упал на пол.

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