На окраине Донецка произошел сильный обстрел

На окраине неподконтрольного украинским властям Донецка сегодня утром произошел сильный обстрел. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители.



Обстрел начался после 10:00 по местному времени (9:00 по Киеву) в районе Донецкого аэропорта и Песок. Также об этом сообщали пользователи соцсетей в местных группах-перекличках.

Донецк 10.17 мск ДФ

Подряд три хорошо слышных бабаха. Со шлейфом громко. Через 5 сек падение.

Еще несколько подряд. Не умолкают с*ки. — hochu_domoy.ua (@hochu_dodomu) March 13, 2020

Из ОК-" вышел на балкон кофейку попить.попил блядь! началась война в 10-32, насчитал 62, захлопнулась так балконная дверь, что думал не открою. трясется 17-17, нефтебаза, лидиевка, азотный, 17 гб, олимпиева громко, семашко громко, бакины громко. и кто объяснит что это было?суки!" — конструктор хаоса (@5TDkjZlhlPqB6zc) March 13, 2020

В группировке «ДНР» заявили, что это был минометный обстрел, информации о пострадавших и повреждениях нет.



В украинском штабе операции Объединенных сил «НД» сообщили, что оперативной информации о боевых действиях в этом районе у них пока нет, данные уточняются.