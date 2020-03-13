В Донецке демонтируют единственное колесо обозрения

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке демонтируют единственное в городе колесо обозрения из-за опасности обрушения. Об этом заявил так называемый городской голова Алексей Кулемзин, пишет сепаратистский сайт ДАН.



Отмечается, что на аттракционе обнаружены сквозная коррозия, дефекты несущих конструкций и смещения силового каркаса.



Колесо обозрения находится в парке имени Щербакова, аттракцион был сооружен еще в 1982 году.



Как сообщалось, в парке функционируют 10 аттракционов. Еще четыре не будут работать по техническим причинам, в их числе было и колесо обозрения.



