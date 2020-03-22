Рада готовится к внеочередному заседанию

Народные депутаты готовятся к внеочередному заседанию Верховной Рады, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.



«Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию Верховной Рады, когда оно состоится. Наши коллеги нарабатывают ряд законопроектов, они почти готовы. Я думаю, что сегодня до вечера они будут уже полностью подготовлены в комитетах», — сказал он в эфире телеканала «Украина» вечером в воскресенье.



Разумков не уточнил, когда может состояться это внеочередное заседания парламента.



По его словам, депутаты работают конструктивно и консолидированно, убрав «политику из деятельности парламента».