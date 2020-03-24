В «Слуге народа» анонсировали внеочередное заседание Рады на четверг

Внеочередное заседание Верховной Рады состоится в четверг, 26 марта. Об этом сообщил депутат от фракции «Слуга Народа» Александр Качура.



Он уточнил, что перед заседанием парламента утром состоится встреча фракции.



Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев («Слуга Народа») в эфире телеканала «112 Украина» отметил, что на заседании в четверг депутаты планируют рассмотреть изменения к государственному бюджету и принять вторую часть «антивирусных законов».



«Речь идет о поддержке наших граждан и бизнеса», — сказал он. Депутат пояснил, что планируется уменьшение уставного капитала коммерческих банков с 500 до 200 миллионов гривен. Также Рада хочет упростить порядок оборота денатурированного спирта для изготовления антисептиков. Кроме того, государство хочет взять на себе часть выплат людям, которые находятся на больничном, добавил Гетманцев.



Дополняется...