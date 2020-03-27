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СМИ: Заместителем генпрокурора станет экс-прокурор Донетчины

27 марта 2020, 11:30

СМИ: Заместителем генпрокурора станет экс-прокурор Донетчины

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова готовится назначить двух своих заместителей, приказы об их назначении должны опубликовать в пятницу. Об этом сообщает издание «Бабель» со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора.

Должности заместителей займут Андрей Любович — бывший прокурор Донецкой области и Игорь Сидоренко — врио прокурора Сумской области.

Любовичу 44 года, он родился в Днепре, окончил Днепровский государственный университет. Работал в органах прокуратуры, сразу после окончания вуза. Начинал с помощника прокурора и старшего следователя прокуратуры районной прокуратуры Днепра, служил начальником управления Днепропетровской облпрокуратуры, затем работал начальником отдела прокуратуры Киева. После событий Евромайдана работал заместителем прокурора Киева, 2 апреля 2015 года был назначен прокурором Донецкой области. Он работал там до октября 2016 года и уволился из прокуратуры вообще. После увольнения создал ФЛП и работал, предоставляя услуги в сфере права, эту деятельность прекратил в начале марта этого года. В 2016—2017 годах Любович купил квартиру в поселке городского типа Авиаторское неподалеку от города Днепр и паркоместо. На его супругу записаны два гаража-стоянки. Также вместе с отцом он владеет офисом в том же населенном пункте. А в марте 2020 года решил принять участие в конкурсе на должность прокурора отдела прокуратуры Житомирской области. Имеет дочь и сына.

Игорь Сидоренко родился в 1978 году в Глухове Сумской области. В 2001 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого в Харькове. Работать в органах прокуратуры начал с должности следователя прокуратуры Белопольского района Сумской области. В течение двух лет работал в прокуратуре Белопольского района в должности старшего следователя, около одиннадцати лет занимал должности различной степени — от прокурора отдела до начальника следственного управления в прокуратуре Сумской области. Был первым заместителем прокурора Сумской области, а с января 2020-го стал заместителем прокурора этой же области.

Ирина Венедиктова была назначена генпрокурором 17 марта. Ее кандидатуру поддержала Верховная Рада 269 голосами.

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