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Ирина Венедиктова стала новым генеральным прокурором

17 марта 2020, 10:05

Ирина Венедиктова стала новым генеральным прокурором

Ирина Венедиктова стала новым генеральным прокурором Украины. Ее кандидатуру поддержали 269 депутатов во время голосования на внеочередном заседании Верховной Рады.

Во время представления Венедиктовой президент Владимир Зеленский отметил: «Впервые в истории независимой Украины генпрокурором может быть женщина. Но мне кажется, что в историю Украины она в первую очередь войдет, как профессиональный и опытный человек». 

Сама Венедиктова во время выступления пообещала «не сливать и не продавать» уголовные дела. Также она намерена предложить парламенту отменить закон об амнистии участников Майдана 2013-2014 годов. По ее словам, это необходимо для расследования уголовных дел.

До назначения на пост генпрокурора Венедиктова два месяца исполняла обязанности директора Госбюро расследований.

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