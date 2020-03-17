Ирина Венедиктова стала новым генеральным прокурором Украины. Ее кандидатуру поддержали 269 депутатов во время голосования на внеочередном заседании Верховной Рады.

Во время представления Венедиктовой президент Владимир Зеленский отметил: «Впервые в истории независимой Украины генпрокурором может быть женщина. Но мне кажется, что в историю Украины она в первую очередь войдет, как профессиональный и опытный человек».



Сама Венедиктова во время выступления пообещала «не сливать и не продавать» уголовные дела. Также она намерена предложить парламенту отменить закон об амнистии участников Майдана 2013-2014 годов. По ее словам, это необходимо для расследования уголовных дел.



До назначения на пост генпрокурора Венедиктова два месяца исполняла обязанности директора Госбюро расследований.