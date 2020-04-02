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В Харьковской области умер мужчина с подозрением на COVID-19

02 апреля 2020, 18:11

В Харьковской области умер мужчина с подозрением на COVID-19

В Харьковской области сегодня, 2 апреля, зарегистрировано три новых случая заболевания Covid-19, в том числе и у ребенка дошкольного возраста. Один человек умер.

«Подозрения зарегистрированы у ребенка-дошкольника из Лозовой (он сейчас на самоизоляции), у харьковчанина младше 30 лет (он в областной инфекционной больнице) и у безработного из Харьковского района, которого доставили "скорой" в областную инфекционную больницу, где он умер», - сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.

Таким образом, по состоянию на вечер четверга в области зарегистрирован один подтвержденный случай COVID-19 и 15 подозрений. Девять человек с подозрением находятся в областной инфекционной больнице, один умер, пять - на самоизоляции.

В Украине по состоянию на утро 2 апреля было зафиксировано 804 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министерство здравоохранения. Из них 20 человек умерли, а 13 — выздоровели. Всего за сутки было зафиксировано 135 новых случаев заражения коронавирусом.

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