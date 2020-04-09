Штаб ООС зафиксировал 8 обстрелов вчера, ранен украинский военный

За минувшие сутки боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Там отметили, что противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Обстрелам подверглись позиции украинских военных у Павлополя, Гнутово, Марьинки, Старогнатовки, Новоолександровки, Орехово, Зайцево.



С начала текущих суток боевики уже дважды нарушили режим прекращения огня, рассказали в штабе. Так, из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра были обстреляны позиции у Красногоровки и Новомихайловки. В ответ украинские военные применили «дежурные огневые средства», в результате чего «враждебные провокации прекратились». Потерь у украинской стороны нет, добавили в штабе ООС.