У генпрокурора призвали создать международную следственную группу по сбитию самолета МАУ в Иране

Офис Генерального прокурора намерен активизировать досудебное расследование в уголовном производстве о сбитии самолета рейса PS 752 Тегеран-Киев авиакомпании МАУ в небе над Ираном 8 января 2020 года. Также ведомство настаивает на создании международной следственной группы, «что существенно бы ускорило и повысило оперативность расследования».



Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.



Там отметили, что украинские прокуроры департамента преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, назначили комплексную комиссионную криминалистическую экспертизу. Цель ее проведения — детализировать причины авиакатастрофы, прояснить обстоятельства попадания ракеты ТОР-М1.



Также будет проанализирована информация о рейсах, которые предшествовали вылета «Боинга-737» из аэропорта Тегерана, планируется проведение ряда следственных и других процессуальных действий.



Украинская сторона напоминает, что до сих пор остается нерешенным вопрос о передаче украинской стороне бортовых самописцев, «на которых может содержаться сверхважная информация».

В результате крушения самолета МАУ 8 января погибло 176 человек, среди которых 11 — украинцев.



Через три дня после авиакатастрофы Иран официально признал, что самолет был сбит силами ПВО. Власти страны утверждают, что это произошло непреднамеренно.