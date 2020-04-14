ГСЧС отчиталась о ликвидации пожара в Чернобыльской зоне

Спасатели ликвидировали лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее, однако понадобится еще несколько дней, чтобы потушить тление, которое осталось после возгорания.



Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин президенту Владимиру Зеленскому во время селекторного совещания, передает Офис главы государства.



Одновременно с тушением пожара на территории зоны отчуждения ГСЧС не допустила перехода огня на военные склады боеприпасов, объекты «Укрытие», «Вектор», распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами, добавил Чечеткин.



Он заверил, что радиационный фон в Чернобыльской зоне сохраняется в норме и не повышается. О нормальном уровне радиации также сообщил исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов.





Национальная полиция объявила, что накануне вблизи двух очагов пожара были задержаны предполагаемые поджигатели, проводятся следственные действия. Одного гражданина подозревают в поджоге около семи гектаров сухостоя.

Тушение пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения продолжалось 10 дней.



В понедельник, 13 апреля, Верховная Рада приняла законопроект который повышает штрафы за поджог лесов и зеленых насаждений в 18 раз.