СМИ: Кремль перенес парад к 9 мая

В Кремле принято решение не проводить парад Победы 9 мая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на четырех источников, близких к администрации Путина и Минобороны РФ.



Официально о переносе парада планируется сообщить до конца этой недели, ожидается, что с соответствующим объявлением может выступить лично Владимир Путин, уточнили два близких к Кремлю источника.



По словам одного из собеседников, о переносе может быть объявлено в четверг, 16 апреля, на заседании Совбеза.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоится, несмотря на пандемию, однако возможно, будет перенесен на другую дату.

